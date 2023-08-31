UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Partizani ile Astana arasında oynanacak mücadelede FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

İHA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 12:32
UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
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FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Arnavutluk’un Partizani ile Kazakistan’ın Astana takımları arasında perşembe günü (bugün) oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu ikinci müsabakasını yönetecek.

Abdulkadir Bitigen

Arnavutluk’un Elbasan şehri Elbasan Arena Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen’in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Müsabakada Alper Ulusoy VAR, Koray Gencerler ise AVAR olarak görev yapacak.


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