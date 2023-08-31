Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. torbaya dikkat çekti!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Molde maçının ardından "Aklınızdaki Şampiyonlar Ligi grubu nasıl?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti. Buruk, "Başakşehir'de kura şansım iyi değildi. PSG, Manchester United, Leipzig'i çekmiştik. İnşallah böyle bir kura olmaz. 3. torbadan gelecek takım önemli" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kura çekiminde 3. torbadan gelecek takıma dikkat çekti.
Başarılı çalıştırıcı, "Aklınızdaki Şampiyonlar Ligi grubu nasıl?" sorusuna, "Başakşehir'de kura şansım iyi değildi. PSG, Manchester United, Leipzig'i çekmiştik. İnşallah böyle bir kura olmaz. Bu saatten sonra oradaki takımların hepsi çok iyi takımlar. 3. torbadan gelecek takım önemli. 1. torbada iyi takımlar var. İyi takımlara karşı belki daha iyi işler yapma şansımız da var" dedi.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
1. TORBA: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord
2. TORBA: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal
3. TORBA: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag
4. TORBA: Galatasaray, Real Sociedad, Young Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens
3 TRANSFER YAPILACAK
Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi ayarında takviyeler yapmak istediklerini söyledi. Buruk şöyle konuştu:
"Ayrılacaklar oyuncular var. Ayrılmak isteyen oyuncular da var. Onun yanında Şampiyonlar Ligi için elimizde çok ciddi bir koz var ama transfer için çok az bir süre var. 4 Eylül'e kadar transfer yapmamız gerekiyor. 2 veya 3 transfer düşünüyorum. Ayrılacak olan arkadaşlar da bunu belirleyecek."
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