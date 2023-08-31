UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi play-off Turu rövanş maçı olan Sheriff Tiraspol - Ki Klaksvk müsabakasında düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Moldava’nın Sheriff Tiraspol ile Faroe Adaları’nın Ki Klaksvk takımları arasında perşembe günü (bugün) oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci mücadelesini yönetecek.
Halil Umut Meler
Moldova’nın Tiraspol şehrindeki Sheriff Stadyumu’nda TSİ 20.00’de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Hakan Ceylan ise AVAR olarak görev alacak.
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