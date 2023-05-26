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UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

Atilla Karaoğlan, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere - Fransa maçını yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 22:34
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
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FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan'da devam eden 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere ile Fransa arasındaki karşılaşmada düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın TSİ 20.00'de Debrecen şehri Balmazujvaros Varosi Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Daniel Yng (İsveç) yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Adam Ladeback (İsveç) olacak.


Atilla Karaoğlan hakem uefa

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