UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak Kuzey Makedonya - İsveç karşılaşmasında görev alacak.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 18:05
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!
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UEFA, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda yarın (salı) oynanacak Kuzey Makedonya - İsveç maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Tose Proeski Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.


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