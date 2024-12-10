UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

Yayınlanma: 10.12.2024 - 20:34

Güncelleme: 10.12.2024 - 20:34

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Helsinki Futbol Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Çağdaş Altay olacak. Karşılaşmada Erkan Engin VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev alacak.