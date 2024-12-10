UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile Norveç temsilcisi Molde arasında 12 Aralık Perşembe günü oynanacak maçı yönetecek.

UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2024 - 20:34

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Helsinki Futbol Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Çağdaş Altay olacak. Karşılaşmada Erkan Engin VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev alacak.


Etiketler: #Atilla Karaoğlan #uefa #uefa avrupa konferans ligi
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