UEFA'dan Beşiktaş'a kutlama mesajı!
UEFA, 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü sebebiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile siyah-beyazlı takımı kutladı.
UEFA, Dünya Beşiktaşlılar Günü sebebiyle bir Beşiktaş paylaşımı yaptı.
Paylaşıma 122. yıl ve "Happy Birthday" notunu ekleyen UEFA'nın paylaşımı şu şekilde:
1?2?2? - Happy Birthday, @Besiktas ???????????? pic.twitter.com/hAsdGKNDmJ— UEFA.com DE (@UEFAcom_de) March 19, 2025
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