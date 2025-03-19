UEFA'dan Beşiktaş'a kutlama mesajı!

UEFA, 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü sebebiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile siyah-beyazlı takımı kutladı.

UEFA'dan Beşiktaş'a kutlama mesajı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 16:28

UEFA, Dünya Beşiktaşlılar Günü sebebiyle bir Beşiktaş paylaşımı yaptı. 

Paylaşıma 122. yıl ve "Happy Birthday" notunu ekleyen UEFA'nın paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #uefa #beşiktaş #kutlama

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