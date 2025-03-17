Galatasaray derbisi öncesi... Beşiktaş'tan kadro dışı iddialarına cevap!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 12:39

Güncelleme: 17.03.2025 - 12:39

Beşiktaş, milli ara sonrası ligde Galatasaray'la oynanacak derbi öncesi bazı futbolcuların kadro dışı bırakılacağına ilişkin basında çıkan iddiaları yalanladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yazılı ve görsel basınla, sosyal medyada birçok futbolcumuzun kadro dışı bırakılacağı ve sezon sonunda birçoğuyla yollarımızın ayrılacağı iddiasıyla yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacağımız maçlar öncesinde masa başında kurgulanarak servis edilen haberleri manidar bulduğumuzu ifade eder, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan bu tür haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."