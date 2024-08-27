UEFA'dan Cristiano Ronaldo'ya büyük onur!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez zafere ulaşan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından özel bir ödül alacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olan Cristiano Ronaldo, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından özel bir ödülle onurlandırılacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunda mücadele etmeye hak kazanan takımlar, 27 ve 28 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından belli olacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda bu sezonla birlikte 36 takım mücadele edecek. Yeni sezonun kura çekimi 29 Ağustos perşembe günü gerçekleştirilecek.
UEFA'DAN RONALDO'YA ÖDÜL
UEFA, perşembe günü yapılacak kura çekiminde 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'ya ödül verileceğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en çok gol atan futbolcusu olan Cristiano Ronaldo, dünyanın en prestijli organizasyonunda bıraktığı önemli mirastan dolayı UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin tarafından özel bir ödülle onurlandırılacak" ifadeleri yer aldı.
Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi kariyer istatistikleri şu şekilde:
Oynadığı maç: 183
Attığo gol: 140
Şampiyonluk: 5 (2008, 2014, 2016, 2017, 2018)
En çok gol atan: 7 kez (2007/08, 2012/13, 2013/14, 2014/15*, 2015/16, 2016/17, 2017/18)
Tek sezonda en çok gol: 17 (2013/14)
En uzun gol serisi: 11 maç
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