Cristiano Ronaldo'dan flaş sözler: Emekli olacağı takımı açıkladı!

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerine dair önemli açıklamalar yaptı. Ronaldo, yaptığı açıklamada emekli olacağı takımı duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2024 - 09:43
Cristiano Ronaldo'dan flaş sözler: Emekli olacağı takımı açıkladı!
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2023 yılı başında Al-Nassr'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

NTV Spor'un aktardığına göre, kontratının son yılına giren 39 yaşındaki Portekizli yıldız, yaptığı açıklamada kariyer planlamasına dair önemli ifadeler kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYOR MU?

Portekiz Milli Takımı'yla ilgili geleceğine dair konuşan Ronaldo, "Milli takımı bırakma kararımı önceden kimseye söylemeyeceğim. Bu benim için spontane ancak aynı zamanda çok düşünülmüş bir karar olacak" dedi.

Öte yandan Cristiano Ronaldo, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olmak istemediğini açıkladı.

RONALDO'NUN FUTBOLU BIRAKACAĞI TAKIM

Portekizli yıldız "Geleceğimin oraya gideceğini düşünmüyorum. Kendimi futbolun dışında başka şeyler yaparken görüyorum ama geleceğin ne olacağını yalnızca Tanrı bilir" diye konuştu.

Son olarak futbolu bırakacağı tarihe ve takıma değinen 39 yaşındaki Ronaldo, "Emekliliğin yakında mı yoksa 2-3 yıl içinde mi olacağını bilmiyorum. Büyük ihtimalle kariyerimi Al-Nassr'da sonlandıracağım. Suudi Arabistan Ligi'nde oynamaktan çok mutluyum ve devam etmek istiyorum" sözlerini sarf etti.


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