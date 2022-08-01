UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Ludogorets - Dinamo Zagreb maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
UEFA, Türk hakem Cüneyt Çakır'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev verdi.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Bulgaristan'ın Ludogorets ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.
Bulgaristan'ın Razgrad şehrindeki Ludogorets Arena Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Alpaslan Dedeş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mert Güzenge ise AVAR olarak görev yapacak.
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