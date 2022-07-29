Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olarak mücadele edecek Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde tek temsilcimiz Trabzonspor kaldı. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off turunda sahne alacak.
Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı kura çekimi 2 Ağustos Salı günü saat 13:00'te gerçekleşecek. Kura çekimi öncesinde Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Bordo-mavililer, kura çekiminde gelecek rakibini elemesi halinde adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak. Trabzonspor elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
MUHTEMEL RAKİPLER
- Kopenhag
- Ludogorets - Dinamo Zagreb
- Sheriff - Viktoria Plzen
- Kızılyıldız - Pyunik
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