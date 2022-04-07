UEFA'dan devrim gibi FFP değişikliği! Kulüpler gelirlerinin yüzde 70'ini harcayabilecek
Finansal Fair Play’de (FFP) değişikliğe giden UEFA, kulüplerin elde ettiği gelirlerin yüzde 70’ini harcayabileceğini açıkladı. Buna göre kulüpler gelirlerinin yüzde 70'ini oyuncu maaşları, transfer ve menajer ödemelerine harcayabilecek.
UEFA; kulüp gelirinin en fazla yüzde 70'inin maaşlar, futbolcu transferleri ve menajer ücretleri için yapılan harcamalarda kullanılabileceğini açıkladı.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, UEFA İcra Komitesi bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki toplantısında yeni UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Düzenlemelerini onayladı.
Açıklamada, "Yapılan düzenlemeyle maaşlar, transferler ve menajer ücretleri için yapılan harcamalar kulüp gelirinin %70'i ile sınırlandırıyor" bilgisi verildi.
Düzenlemelerin, 2010 yılında uygulamaya konmalarından bu yana, UEFA'nın finans düzenlemelerinde yapılan ilk büyük reform olduğu duyuruldu.
Açıklamada, "Yeni düzenlemelerdeki en büyük yenilik, oyuncu ücretleri ve transfer maliyetleri ile ilgili olarak daha iyi maliyet kontrolü getirmek için bir kadro maliyeti kuralının getirilmesi olacak" ifadesi kullanıldı.
Yeni düzenlemeler Haziran 2022'de yürürlüğe gireceği, kulüplerin uyum sağlamaları için de düzenlemenin üç yıl içinde kademeli olarak uygulanacağı duyuruldu.
FENERBAHÇE NEFES ALDI
UEFA, Finansal Fair Play'i kaldırıp, Finansal Kontrol Sistemi getirmek için çalışma gerçekleştirmişti. Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), gelirlerin yüzde 90'ının kullanılması yönündeki plana destek verdi. FFP'ye uyamadığı için yaptırım tehlikesi yaşayan Fenerbahçe böylece rahat bir nefes almış oldu.
Sarı-lacivertliler, UEFA ile yapılan FFP anlaşmasının şartlarını yerine getirememiş; Başkan Ali Koç, UEFA ile bu konuyu görüşeceklerini, yeni bir yaptırımla ve anlaşmayla karşı karşıya kalabileceklerini açıklamıştı.
Fenerbahçe ile birlikte diğer büyük takımlar da dönem dönem bu tehlikeyle yüzleşmişti.
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