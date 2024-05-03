UEFA'dan EURO2024 için değişiklik!

UEFA, EURO 2024 için takımların kadrosunda bulunabilecek 23 oyuncu sayısının 26'ya çıkartıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 19:48
UEFA'dan EURO2024 için değişiklik!
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UEFA, Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi (EURO2024) öncesi kadrolardaki oyuncu sayısı için değişiklik yapıldığını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, EURO2024'te takımların kadrolarında 23 değil, 26 oyuncu yer alabilecek. Yapılan açıklamada, turnuvaya katılacak takımların 7 Haziran'a kadar kadrolarını bildirmeleri gerektiği ifade edildi.

A Milli Futbol Takımımızın da yer alacağı Avrupa Futbol Şampiyonası 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek.


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