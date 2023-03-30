UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 18:22

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 18:22

Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan olayların cezası belli oldu.

UEFA; sarı-lacivertli ekibe, sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle 30 bin euro para cezası ve Avrupa'da oynanacak bir sonraki iç saha maçında 5 bin kişilik tribün kapatma cezası verdi.

Ayrıca UEFA, maçta merdiven boşluklarının işgal edilmesi sebebiyle de Fenerbahçe'ye 14 bin euro para cezası verdi.