UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza

UEFA, Sevilla ile oynanan maçta yaşanan saha olayları sebebiyle Fenerbahçe'ye ceza verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 18:22
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza
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Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan olayların cezası belli oldu.

UEFA; sarı-lacivertli ekibe,  sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle 30 bin euro para cezası ve Avrupa'da oynanacak bir sonraki iç saha maçında 5 bin kişilik tribün kapatma cezası verdi.

Ayrıca UEFA, maçta merdiven boşluklarının işgal edilmesi sebebiyle de Fenerbahçe'ye 14 bin euro para cezası verdi.


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