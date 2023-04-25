UEFA'dan Galatasaray paylaşımı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 18:31

Güncelleme: 25.04.2023 - 18:31

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabından Galatasaray paylaşımı geldi.

Yapılan paylaşımda, Galatasaray'ın eski yıldızları Didier Drogba ve Wesley Sneijder ile birlikte sarı-kırmızı top emojileri kullanıldı.

Galatasaraylı futbolseverler, UEFA'nın bu paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.