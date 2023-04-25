UEFA'dan Galatasaray paylaşımı
UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, Galatasaray ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabından Galatasaray paylaşımı geldi.
Yapılan paylaşımda, Galatasaray'ın eski yıldızları Didier Drogba ve Wesley Sneijder ile birlikte sarı-kırmızı top emojileri kullanıldı.
Galatasaraylı futbolseverler, UEFA'nın bu paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.
????#UCL pic.twitter.com/9v0X8RxGmP— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 25, 2023
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