UEFA'dan Galatasaray paylaşımı

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, Galatasaray ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 18:31
UEFA'dan Galatasaray paylaşımı
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UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabından Galatasaray paylaşımı geldi.

Yapılan paylaşımda, Galatasaray'ın eski yıldızları Didier Drogba ve Wesley Sneijder ile birlikte sarı-kırmızı top emojileri kullanıldı.

Galatasaraylı futbolseverler, UEFA'nın bu paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.


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