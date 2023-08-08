UEFA'dan gözlemci Sabri Çelik'e görev
Sabri Çelik, Tobol ile Derry takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Sabri Çelik, Kazakistan'ın Tobol ile Kuzey İrlanda'nın Derry takımları arasında 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın Kostanay şehrindeki Tsentralniy Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan Stefan Ebner yönetecek.
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