UEFA'dan hakem Cansu Tiryaki'ye görev
FIFA kokartlı kadın hakem Cansu Tiryaki, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadın Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak.
FIFA kokartlı kadın hakem Cansu Tiryaki, Macaristan'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadın Futbol Şampiyonası A Ligi 1. Grup müsabakalarında görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 19-25 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarda Tiryaki'nin yanı sıra Arzu Görgün'ün de yardımcı hakem olarak görev yapacağı belirtildi.
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