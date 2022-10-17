UEFA'dan hakem Cansu Tiryaki'ye görev

FIFA kokartlı kadın hakem Cansu Tiryaki, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadın Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2022 Pazartesi, 14:28
UEFA'dan hakem Cansu Tiryaki'ye görev
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FIFA kokartlı kadın hakem Cansu Tiryaki, Macaristan'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadın Futbol Şampiyonası A Ligi 1. Grup müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 19-25 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarda Tiryaki'nin yanı sıra Arzu Görgün'ün de yardımcı hakem olarak görev yapacağı belirtildi.


Cansu Tiryaki uefa FIFA hakem

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