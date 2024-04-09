UEFA'dan Halil Umut Meler'e dev görev!

Türk hakem Halil Umut Meler, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile İtalya Serie A takımlarından Atalanta arasında 11 Nisan Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasını yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 09:44
UEFA'dan Halil Umut Meler'e dev görev!
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FIFA kokartlı elit hakem Halil Umut Meler, Liverpool ile Atalanta arasında 11 Nisan Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final müsabakasını yönetecek.

Halil Umut Meler

İngiltere'nin Liverpool şehrindeki Anfield Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Abdülkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.


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