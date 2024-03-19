Acun Ilıcalı'dan Halil Umut Meler'e tepki: 'Acilen hakemliği bırakmalı'

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin görüşlerini aktardı. Ilıcalı, maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirerek, "Halil Umut Meler acilen hakemliği bırakmalı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:24
Acun Ilıcalı'dan Halil Umut Meler'e tepki: 'Acilen hakemliği bırakmalı'
Abone Ol google-news

İş insanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hodri Meydan TV YouTube Kanalı'nda konuşan Ilıcalı, "Geçen hafta Türkiye'de hakemlik bitti demiştim. Futbol da yok. Dünyada hiçbir yerde böyle bir maçın devam etme olasılığı yok. O maçın devam ettirilmesi bizi dünyaya rezil etmektir, bir futbol katliamıdır. Kalecinin üzerine sonsuz madde yağıyor, konsantrasyon diye bir şey kalır mı? Böyle can korkusu yaşayan biri futbol oynayabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"ACİLEN HAKEMLİĞİ BIRAKMALI"

Hakem yönetimine sert eleştirilerde bulunan Ilıcalı, "Halil Umut Meler acilen hakemliği bırakmalı. Beceriksiz, son derece yetersiz bir hakem grubu var Türkiye'de. Fenerbahçe, bu operasyonun kurbanı" sözlerini sarf etti.


acun ılıcalı haberleri Halil Umut Meler haberleri trabzonspor haberleri fenerbahçe haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika: Fenerbahçe'den ligden çekilme açıklaması!

Son Dakika: Fenerbahçe'den ligden çekilme açıklaması!
Samsunspor'dan, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar için açıklama

Samsunspor'dan, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar için açıklama
Spor hukukçusu açıkladı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçında kimler ne ceza alabilir?

Spor hukukçusu açıkladı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçında kimler ne ceza alabilir?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay'dan 'kaju' uyarısı: 'Bir kere bile yemedim...'

Canan Karatay'dan 'kaju' uyarısı: 'Bir kere bile yemedim...'
Polis memuru trafikte kavga etti, sürücüyü vurdu!

Polis memuru trafikte kavga etti, sürücüyü vurdu!
TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Kimsenin şüphesi olmasın'

TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Kimsenin şüphesi olmasın'
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 18 Mart 2024 Pazartesi 8. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 18 Mart 2024 Pazartesi 8. gün iftar menüsü
Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: 'Akşam oynanacak derbiyi...'

Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: 'Akşam oynanacak derbiyi...'
Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
Armağan Çağlayan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı: 'Sessiz ve derinden!'

Armağan Çağlayan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı: 'Sessiz ve derinden!'
Trans olduğunu açıklamıştı… Elliot Page’in yeni rolü belli oldu

Trans olduğunu açıklamıştı… Elliot Page’in yeni rolü belli oldu