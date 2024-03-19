Acun Ilıcalı'dan Halil Umut Meler'e tepki: 'Acilen hakemliği bırakmalı'
İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin görüşlerini aktardı. Ilıcalı, maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirerek, "Halil Umut Meler acilen hakemliği bırakmalı" ifadelerini kullandı.
İş insanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Hodri Meydan TV YouTube Kanalı'nda konuşan Ilıcalı, "Geçen hafta Türkiye'de hakemlik bitti demiştim. Futbol da yok. Dünyada hiçbir yerde böyle bir maçın devam etme olasılığı yok. O maçın devam ettirilmesi bizi dünyaya rezil etmektir, bir futbol katliamıdır. Kalecinin üzerine sonsuz madde yağıyor, konsantrasyon diye bir şey kalır mı? Böyle can korkusu yaşayan biri futbol oynayabilir mi?" ifadelerini kullandı.
"ACİLEN HAKEMLİĞİ BIRAKMALI"
Hakem yönetimine sert eleştirilerde bulunan Ilıcalı, "Halil Umut Meler acilen hakemliği bırakmalı. Beceriksiz, son derece yetersiz bir hakem grubu var Türkiye'de. Fenerbahçe, bu operasyonun kurbanı" sözlerini sarf etti.
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