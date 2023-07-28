UEFA'dan Juventus'a kötü haber
UEFA'nın, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden men ettiği iddia edildi.
UEFA'dan İtalya Serie A ekibi Juventus'a kötü haber.
İtalya merkezli La Stampa'nın haberine göre; UEFA, Juventus'u UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden men etti.
Haberde Juventus yerine Serie A ekibi Fiorentina'nın, Avrupa Konferans Ligi'ne katılacağı belirtildi.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ TERCİH ETTİ
Mali usulsüzlükler nedeniyle bu cezayı alan Juventus karara itiraz etmeyeceği ifade edildi. İddiaya göre, UEFA Konferans Ligi'nde oynamaya hevesli olmayan Juventus, davayı uzatıp bu cezayı Şampiyonlar Ligi'nde değil Konferans Ligi'nde çekmeye razı oldu.
Juventus'un mali cezalar alacağı da aktarıldı.
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