UEFA'dan Kosova - İsrail maçı kararı!
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde (EURO 2024) Kosova ile İsrail arasında oynanacak maç UEFA kararıyla ertelendi.
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim Pazar günü oynanması planlanan maç ertelendi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, "Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de yapılması planlanan maç, İsrail yetkililerinin milli takımlarının yurtdışına çıkmasına şu anda izin vermemesi nedeniyle erteledi" ifadeleri kullanıldı.
İSRAİL'DEKİ MAÇLAR ERTELENMİŞTİ
Açıklamada, "Maçın yeni tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak" bilgisi verildi.
UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumu nedeniyle gelecek birkaç hafta içinde ülkede yapılması planlanan tüm maçları ertelemişti.
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