UEFA'dan Putin tezahüratı için Fenerbahçe'ye soruşturma

UEFA, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçındaki Vladimir Putin tezahüratı nedeniyle soruşturma başlattı.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2022 Perşembe, 17:43
UEFA'dan Putin tezahüratı için Fenerbahçe'ye soruşturma
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UEFA, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı maçtaki Vladimir Putin tezahüratları sonrası harekete geçti.

Yapılan açıklamada, Putin tezahüratları için soruşturma başlatıldığı belirtildi.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA Disiplin Yönetmeliği 31. madde uyarınca, UEFA Etik ve Disiplin Kurulu, 2022/2023 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda, 27 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçındaki Fenerbahçe taraftarlarının "uygunsuz davranışları" nedeniyle disiplin soruşturması yürütülecektir."

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