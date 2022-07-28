UEFA'dan Putin tezahüratı için Fenerbahçe'ye soruşturma
UEFA, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçındaki Vladimir Putin tezahüratı nedeniyle soruşturma başlattı.
UEFA, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı maçtaki Vladimir Putin tezahüratları sonrası harekete geçti.
Yapılan açıklamada, Putin tezahüratları için soruşturma başlatıldığı belirtildi.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"UEFA Disiplin Yönetmeliği 31. madde uyarınca, UEFA Etik ve Disiplin Kurulu, 2022/2023 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda, 27 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçındaki Fenerbahçe taraftarlarının "uygunsuz davranışları" nedeniyle disiplin soruşturması yürütülecektir."
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