Fenerbahçe Luan Peres'i resmen açıkladı
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'in transferi için kulübü Marsilya ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-lacivertli kulüp, Luan Peres'in transferi için Marsilya ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Olympique Marseille ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
SOL BEK DE OYNUYOR
Luan Peres, 2021-22 sezonunda 4.5 milyon Euro karşılığında Santos'tan Marsilya'ya transfer olmuştu. Fransız kulübüyle Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan 1994 doğumlu futbolcunun 7 milyon Euro’luk bir piyasa değeri bulunuyor. Geçen sezon Marsilya'da 50 resmi maça çıkan ve 22'sinde sol bek, 28'sinde sol stoper oynayan Brezilyalı savunmacı, 3 asist yapmıştı.
GUSTAVO HENRIQUE İLE OYNADI
Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği bir başka stoper olan Gustavo Henrique ile de eski takım arkadaşı olan Luan Peres, Santos döneminde Henrique ile savunma hattını paylaşmıştı.
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