Fenerbahçe yönetiminde Ömer Temelli istifa etti

28 Temmuz 2022 Perşembe, 15:34

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenmenin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimde istifa geldi.

Daha önce Aziz Yıldırım döneminde de görev yapan, Ali Koç döneminde Fenerbahçe Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi olan Ömer Temelli istifa etti.

FİKİR AYRILIKLARI SEBEBİYLE

Sarı-lacivertli takımda sezon öncesi yaşanan bu istifaya, Ali Koç ile Ömer Temelli arasındaki fikir ayrılıklarının neden olduğu öne sürüldü.

Böylece Ömer Temelli, Fenerbahçe Kulübü'ndeki tüm görevlerinden istifa etti.

FENERBAHÇE KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ömer Temelli, kulüp yönetim kurulu üyeliği ile birlikte bağlı şirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etmiştir. Sayın Ömer Temelli'ye kulübümüz adına gösterdiği emek ve katkıları için teşekkür ederiz."

Ömer Temelli, Ali Koç döneminde Semih Özsoy, Metin Şen, Alper Pirşen ve TFF Yönetim Kurulu'na geçen Nüket Küçükel Ezberci'nin ardından istifa eden beşinci isim oldu.