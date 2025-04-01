UEFA'dan Trabzonspor paylaşımı: 'İnanılmaz destek'
UEFA'nın resmi sosyal medya hesabı, Trabzonspor taraftarının UEFA Gençlik Ligi seyirci rekorunu kırması hakkında paylaşım yaptı.
UEFA, Trabzonspor'un Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 yendiği maçta taraftar rekoru kırılmasıyla ilgili "İnanılmaz destek" paylaşımı yaptı.
UEFA Gençli Ligi'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 40 bin 368 kişilik UEFA Gençlik Ligi rekoru kıran taraftar. İnanılmaz destek" ifadeleri yer aldı.
"TRABZONSPOR İLK KEZ YARI FİNALDE"
UEFA'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda ise, "Elit kulüp turnuvalarına giden yolda önemli bir adım olan bir organizasyonu bu kadar çok taraftarın desteklediğini görmek harika! Trabzonspor ilk kez UEFA Gençlik Ligi yarı finaline yükseldi" sözleri kullanıldı.
Önceki rekor ise 32 bin 510 taraftar ile 2017-2018 sezonunda Krasnodar-Real Madrid play-off müsabakasına aitti.
UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor, konuk ettiği İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Trabzonspor yarı finalde 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinde Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşacak.
Fantastic to see so many fans supporting a competition that provides a crucial step on the road to our elite men's club competitions! ?? #UYL https://t.co/YeHU0DpwO6— UEFA (@UEFA) April 1, 2025
Spor Haberleri
- UEFA'dan Trabzonspor paylaşımı!
- Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
- Harikasınız çocuklar... Trabzonspor yarı finalde!
- Fenerbahçe'den Beşiktaş'a büyük fark!
- Trabzonspor taraftarı tarihi maçta rekor kırdı!
- Ghezzal'dan Rizespor'a kötü haber!
- TFF 1. Lig ekibinde çifte ayrılık!
- Beşiktaş'tan Necip Uysal'a çiçekli karşılama!
- Acun Ilıcalı'dan İbrahim Hatipoğlu'na cevap
- Guardiola açıkladı: Erling Haaland'dan kötü haber!
En Çok Okunan Haberler
-
- Boykot ilk sonucunu verdi: 'Çekiliyoruz'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Kurultay' sorusuna yanıt
- Cemal Enginyurt, o müftüye demediğini bırakmadı!
- Eşinin tabut başındaki sözleri yürek yaktı!
- Sevda Türküsev'in 'İmamoğlu' paylaşımı dalga konusu oldu
- Sinan Burhan'dan, Özel'e 'İmamoğlu' yanıtı
- Bahçeli'nin ardından, MHP'li başkandan da tehdit!
- O belediye, Gökhan Ünver'in etkinliğini iptal etti
- 'Gençliğe Hitabe'yi okuyan öğrenciler okuldan atıldı'
- İşte dikkat çeken anketin sonuçları