UEFA'dan Trabzonspor paylaşımı: 'İnanılmaz destek'

UEFA, Trabzonspor'un Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 yendiği maçta taraftar rekoru kırılmasıyla ilgili "İnanılmaz destek" paylaşımı yaptı.

UEFA Gençli Ligi'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 40 bin 368 kişilik UEFA Gençlik Ligi rekoru kıran taraftar. İnanılmaz destek" ifadeleri yer aldı.

UEFA'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda ise, "Elit kulüp turnuvalarına giden yolda önemli bir adım olan bir organizasyonu bu kadar çok taraftarın desteklediğini görmek harika! Trabzonspor ilk kez UEFA Gençlik Ligi yarı finaline yükseldi" sözleri kullanıldı.

Önceki rekor ise 32 bin 510 taraftar ile 2017-2018 sezonunda Krasnodar-Real Madrid play-off müsabakasına aitti.

UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor, konuk ettiği İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Trabzonspor yarı finalde 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinde Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşacak.

Fantastic to see so many fans supporting a competition that provides a crucial step on the road to our elite men's club competitions! ?? #UYL https://t.co/YeHU0DpwO6