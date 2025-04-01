Trabzonspor taraftarı tarihi maçta rekor kırdı!
UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde kendi sahasında Inter'i konuk eden Trabzonspor, turnuvanın seyirci rekorunu kırdı.
UEFA Gençlik Ligi'nde grup aşamasının ardından Atalanta ve Juventus'u eleyerek çeyrek finalde Inter ile eşleşen Trabzonspor U19 takımı, yarı finale yükselmek için seyircisinin karşısına çıktı.
TARAFTAR REKOR KIRDI
Trabzonspor Kulübü, Inter maçında 40 bin 368 taraftarla UEFA Gençlik Ligi'nde seyirci rekorunu kırdıklarını duyurdu.
Bu sayı, daha önce Krasnodar ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmada kırılan seyirci rekorunu geride bırakarak yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.
Karadeniz ekibinin taraftar desteğiyle yazdığı bu tarihî başarı, gençlik turnuvasına damga vurdu.
TRABZONSPOR ÇAĞRI YAPMIŞTI
Daha önce en çok izlenen 10. maç olarak kayıtlara geçen Trabzonspor - Atalanta karşılaşmasının ardından Inter mücadelesinin 1. olması için çağrı yapılmıştı.
Karadeniz ekibi, şehrin birçok noktasından ring seferleri yapılacağını duyurmuştu.
???????????? ??????¸???? ???????????? ??????????!— Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi (@tsakademi) April 1, 2025
40.368 taraftarımızla UEFA Gençlik Ligi'nde rekor kırıyoruz!
Büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz teşekkürler! #UEFAYouthLeague pic.twitter.com/R8NPU5uyHi
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