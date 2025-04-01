Trabzonspor'un gençleri tarih yazıyor... UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finalde!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 19:55

Güncelleme: 01.04.2025 - 21:09

UEFA Gençlik Ligi'nde zorlu rakipleri eleyerek son sekiz takım arasına giren ve bir ilki başaran temsilcimiz Trabzonspor, çeyrek finalde İtalyan ekibi Inter ile karşılaştı.

Trabzonspor U19 takımı, Papara Park'ta oynanan maçtan 1-0'lık galibiyet ile ayrılarak yarı finale çıktı.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Bordo-mavili ekibin golünü 77. dakikada Ekrem Terzi kaydetti. İtalyan kulüp ise 39. dakikada Luka Topalovic'in penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Temsilcimiz Trabzonspor, 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinin ev sahipliği yapacağı yarı finalde Avusturya'nın Salzburg takımı ile finale çıkma mücadelesi verecek.

SEYİRCİ REKORU KIRILDI

Trabzonspor'un önceki gün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Inter karşılaşmasında seyirci rekorunu kırıp tarihe geçmek için tüm taraftarlarımızı Papara Park'a bekliyoruz" çağrısına taraftarlar ilgi gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmayı takip eden 40 bin 368 taraftar ile UEFA Gençlik Ligi'nde seyirci rekoru kırıldığı belirtildi. Önceki rekor ise 32 bin 510 seyirci ile 2017-2018 sezonunda Krasnodar-Real Madrid play-off müsabakasına aitti.

Teknik direktör Eyüp Saka, maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Önceki karşılaşmada sarı kart yiyerek cezalı duruma düşen Yiğit Kemal Turan yerine Boran Başkan'a görev verirken, sakat olan kaleci Ahmet Doğan Yıldırım'ın yerine de kalede Erol Can Çolak'a şans verdi.

VOLKAN KONAK ANILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak için skor tabelası ve reklam panolarına yansıtılan "Seni unutmayacağız Volkan Konak" yazısının yanı sıra maç öncesinde stadyumda Volkan Konak'ın şarkıları çalındı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Alessandro Dudic, Pascal Hirzel, Nicolas Müller

Trabzonspor: Erol Can Çolak, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Alihan Erdoğan, Salih Malkoçoğlu (Dk. 86 Ömer Karahan), Boran Başkan, Onuralp Çakıroğlu (Dk. 90+3 Furkan Özcan), Ömer Duymaz (Dk. 75 Esat Alkurt), Abdurrahman Bayram (Dk. 75 Ekrem Terzi)

Inter: Calligaris, Della Mora, Garonetti, Alexiou, Cocchi, Venturini, Zanchetta, Topalovic (Dk. 86 Pinotti), De Pieri, Spinacce (Dk. 75 Lavelli), Mosconi (Dk. 70 Quieto)

Gol: Dk. 77 Ekrem Terzi (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Salih Malkoçoğlu, Dk. 45+3 Taha Emre İnce, Dk. 65 Oğuzhan Yılmaz, Dk. 78 Ekrem Terzi (Trabzonspor), Dk. 46 Spinacce, Dk. 88 Della Mora (Inter)