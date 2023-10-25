UEFA'dan Türk hakem Atilla Karaoğlan'a görev!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 17:24

Güncelleme: 25.10.2023 - 17:24

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda perşembe günü Belçika'nın Union Saint-Gilloise ile Avusturya'nın LASK takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Lotto Park'ta perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu gerçekleştirecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.