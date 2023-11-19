UEFA'dan Türk hakeme görev!
UEFA, Cebelitarık ile Hollanda arasında oynanacak EURO 2024 Eleme karşılaşmasına Türk hakem Arda Kardeşler'i görevlendirdi.
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Cebelitarık ile Hollanda arasında 21 Kasım Salı günü oynanacak UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası eleme turu maçını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Algarve bölgesindeki Algarve Stadı'nda TSİ 22.45'de başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler'in yardımcılıkları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Deniz Caner Özaral olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk yapacak.
Karşılaşmada Abdülkadir Bitigen VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev alacak.
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