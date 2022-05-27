UEFA'dan Ukrayna - Belarus kararı!

27 Mayıs 2022 Cuma, 17:23

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ve Belarus'un bu harekata destek vermesi sonucu iki ülke hakkında yaptırım kararları alınmaya devam ediyor.



UEFA İcra Komitesi, düzenledikleri toplantının ardından aldıkları yeni kararları açıkladı.

Yapılan duyuruda, bir sonraki açıklamaya kadar Ukrayna ve Belarus takımlarının hiçbir organizasyonda eşleşmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

UEFA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında Belarus'un Moskova'ya yardım ettiği gerekçesiyle daha önce Belarus takımlarının maçlarını Avrupa'da tarafsız sahada oynayacağını açıklamıştı.