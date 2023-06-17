Ufuk Sarıca: 'Bu maçı alabilseydik birçok şey değişecekti'
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Anadolu Efes karşılaşması ardından açıklamalarda bulundu. Sarıca, 'Bu maçı alabilseydik birçok şey değişecekti' dedi.
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Anadolu Efes karşılaşması ardından açıklamalarda bulundu.
İyi mücadele ettiklerini vurgulayan Ufuk Sarıca, "Sezona başladığımız halimizle, noktaladığımız durum harika. Final oynamak bence mükemmel. Biz bu takımı şampiyonluk için kurmadık, bu bir gerçek. Ama yolda büyüyen, kendi imkanlarıyla, oyuncuların gelişimiyle final oynayan takım haline geldik. Bence çok iyi mücadele ettik. Ama bu 3 maçta, özellikle ilk 2 maçta zaman zaman kötü basketbol oynadık.'' dedi.
Takımıyla gurur duyduğunu belirten tecrübeli koç, ''Anadolu Efes, çok önemli bir rakip. Larkin faktörü de var. Onları da tebrik ediyorum. Sonunda doğrusunu söylemek gerekirse gücümüz yetmedi. Bu maçı alabilirsek, seride birçok şey değişecekti. Kısmet olmadı. Bu takımla gurur duyuyorum. 16 takıma başlayan ligde lideri elemek, son gün sahada olmak bence çok değerli. Bunun da keyfini çıkartıp, bardağın dolu tarafına bakacağız'' ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- İddia: Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir vekil daha var
- Ahırda ölü bulunan çocuğun babası konuştu
- Patronlardan iktidara uyarı
- Bursaspor’un efsanesi yaşamını yitirdi
- Ata Demirer'e 'Bursa kebabı' şoku
- '100'üncü yılda genel af' iddiası
- 12 yaşındaki Abdülbaki'nin ölümünde yeni gelişme
- Erbakan'dan çok konuşulacak 'Saadet Partisi' açıklaması
- Hedef yerel seçimler