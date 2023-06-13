Ufuk Sarıca: 'Bugün iki ayrı maç gibi oynadık'

Yayınlanma: 13.06.2023 - 22:55

Güncelleme: 13.06.2023 - 22:55

Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında deplasmanda Anadolu Efes'e 82-78 skorla kaybeden Pınar Karşıyaka'da koç Ufuk Sarıca maç sonrası değerlendirmede bulundu.

Ufuk Sarıca; ''İlk yarı basit hatalı ve telaşlı oynadık ve 7 top kaybı yaptık. Aceleyle momentumu da kaybederek 14 sayı geriye düştük. İkinci yarı akıllı oynadık mücadelemiz devreye girdi ve maça ortak olduk. Son bir buçuk dakika kala bizde kazanabilirdik kaçırdığımız ve acele ettiğimiz atışlar var. Anadolu Efes'in 1 dakika kala faul hakkı dolmaması avantaj oldu. Diğer maça daha iyi hazırlanacağız Anadolu Efes'i tebrik ederim.'' dedi

Üç olanın kazanacağı final serisinde 2.maç perşembe günü saat 20:00'de Sinan Erdem Spor Salonunda yapılacak.