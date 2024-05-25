Uğur Altınel, İtalya'da altın madalya kazandı

Milli para tenisçi Uğur Altınel, İtalya'da altın madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 18:26
Uğur Altınel, İtalya'da altın madalya kazandı
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İtalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis ITF Commit Açık Turnuvası'nda milli sporcu Uğur Altınel, quad tekler kategorisinde altın madalya kazandı.

Turnuvanın 2 numaralı seri başı olan Uğur, finalde Almanya'dan Marcus Laudan'la karşılaştı. Rakibini 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenen milli sporcu altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda 1 numaralı seri başı olarak mücadele eden bir diğer milli sporcu Ali Ataman ise ilk turda Fransa'dan Justin Michel'e 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek elendi.


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