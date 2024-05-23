Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den büyük başarı: Fransa Açık'ta ana tabloya yükseldi

Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) elemelerinin final turunda Hırvat Jana Fett'i 2-0 yenerek adını ana tabloya yazdırdı.

AA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 16:16
Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den büyük başarı: Fransa Açık'ta ana tabloya yükseldi
Abone Ol google-news

Kadınlar dünya sıralamasının 157. basamağındaki Zeynep, başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın elemelerindeki final turu maçında, klasmanın 126. sırasındaki Fett??????? ile karşılaştı.

Roland Garros elemelerinde ilk kez mücadele eden 22 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 49 dakika süren maçı 7-6 ve 6-3'lük setlerle kazandı ve kariyerinde ilk defa grand slam turnuvalarında ana tabloya kaldı.

Zeynep böylece Marsel İlhan, Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Cem İlkel'den sonra büyük turnuvalarda ana tabloya yükselen 5'inci Türk tenisçi oldu.


Zeynep Sönmez haberleri roland garros haberleri tenis haberleri

İlgili Haberler

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık Elemeleri finalinde!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık Elemeleri finalinde!
Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde 2. tura çıktı!

Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde 2. tura çıktı!
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İtalya'da çeyrek finale yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İtalya'da çeyrek finale yükseldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Konyaspor maçı öncesi Okan Buruk'tan ilk 11'e neşter!

Konyaspor maçı öncesi Okan Buruk'tan ilk 11'e neşter!
Yalan dizisiyle ekranlara dönüyor: Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo verdi

Yalan dizisiyle ekranlara dönüyor: Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo verdi
Başkanla bir araya geldi: Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı!

Başkanla bir araya geldi: Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı!
Pep Guardiola’dan Arda Güler için övgü: “Madrid onu sıkça oynatırsa durdurulamaz”

Pep Guardiola’dan Arda Güler için övgü: “Madrid onu sıkça oynatırsa durdurulamaz”
Fenerbahçe'de 3'ü futbolcu, 7 isim PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de 3'ü futbolcu, 7 isim PFDK'ye sevk edildi
Tarihi baştan yazdıracak ‘500 bin yıllık’ keşif!

Tarihi baştan yazdıracak ‘500 bin yıllık’ keşif!
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur!

İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur!
İzmir’de dolu etkili oldu!

İzmir’de dolu etkili oldu!