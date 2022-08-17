Uğur Çiftçi: 'Tur atlamak istiyoruz'

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 19:45

Sivasspor'un 30 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Çiftçi, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın oynayacakları Malmö müsabakası öncesi Eleda Stadyumu'nda basın toplantısında konuştu.

Çiftçi, “Rakibimizi iyi analiz ettik. İyi çalıştık. Buradan alacağımız iyi bir sonuçla Sivas'a avantajlı bir şekilde dönmek istiyoruz. Maçın favorisi tabii ki biziz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama Sivas'ta da avantajlı bir şekilde tur atlamak istiyoruz. Takımıma arkadaşlarıma güveniyorum. Futbol bu, üç ihtimali var ama tur atlayan taraf biz olmak istiyoruz" diye konuştu.