Uğur Dündar, Ali Koç'un Rasim Ozan Kütahyalı'ya "sabun gibisin" çıkışını yorumladı

24 Mayıs 2022 Salı, 18:10

Gazeteci ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Halk TV'de Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi'nin konuğu oldu.

Uğur Dündar, Beyaz TV'de Derin Futbol Programı'na katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Rasim Ozan Kütahyalı'ya ilişkin kullandığı "Sabun gibisin! İnşallah, Allah basından seni temizler" ifadelerini yorumladı.

'ALİ KOÇ, FENERBAHÇE'DE GELECEĞİN EN BÜYÜK BAŞKANI OLACAKTIR'

Dündar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Aziz Yıldırım, Fenerbahçe tarihinin gelmiş geçmiş en büyük başkanıdır. Bir efsanedir. Aziz Yıldırım geçmişin en büyük, Ali Koç ise geleceğin en büyük başkanı olacaktır demişimdir. Ben bu sözümü geri almış değilim, arkasındayım. Ali Koç, ekonominin bu durumda olduğu, doların 16 liradan ötelere fırladığı süreçte sermayesi tertemiz, son kuruşuna kadar vergilendirilmiş bir iş insanı olarak Fenerbahçe'ye başkanlık yapıyor olması son derece büyük bir şans. Ali Koç gitmek istese bile Fenerbahçe camiası olarak 'Aman başkan nereye gidiyorsun' dememiz lazım. Bir Ali Koç bulunamaz daha.

'100. YILDA FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN UĞRAŞACAĞIZ'

Aziz Yıldırım ile ilgili çıkışını ben de çok taktir ettim. Bizim aile içindeki eleştirilerimiz Yüksek Divan Kurulu'nda olur ya da kapatırız kapıyı. Ali Koç'un şu anda Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yapıyor olması diğer kulüpler nezninde bizim çok büyük şansımızdır, tertemiz bir sermayenin temsilcisidir. Önümüzdeki yıl ise Cumhuriyet'in yüzüncü yılıdır. Biz bütün camia olarak bu bölünmüşlükleri geride bırakıp, 100. yılın şampiyonluğuna odaklanmış durumdayız. 100. yılda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için uğraşacağız."