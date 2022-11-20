Uğur Dündar'dan Stefan Kuntz'a sert eleştiri: Adaletsiz!

20 Kasım 2022 Pazar, 09:53

A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında Gaziantep'te Çekya'yı Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

UĞUR DÜNDAR'DAN KUNTZ'A SERT ELEŞTİRİ

Maçta Stefan Kuntz kaleyi Doğan Alemdar'a emanet ederken bu konuda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan sert bir eleştiri geldi.

Dündar sosyal medya hesabından "Stefan Kuntz'un sürekli oynayan Fenerbahçe'nin kaptanı Altay'ı kenarda oturtup, Rennes'in yedek kalecisi Doğan'ı oynatması, hem adaletsiz, hem de yanlış bir yaklaşım. Nitekim Doğan'ın yediği gol de tercihinin ne kadar yanlış olduğunu gösterdi!" diyerek sitem etti.