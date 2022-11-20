Uğur Dündar'dan Stefan Kuntz'a sert eleştiri: Adaletsiz!
A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında Çekya'yı 2-1'lik skorla mağlup ederken Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan teknik direktör Stefan Kuntz'a eleştiri geldi.
A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında Gaziantep'te Çekya'yı Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.
UĞUR DÜNDAR'DAN KUNTZ'A SERT ELEŞTİRİ
Maçta Stefan Kuntz kaleyi Doğan Alemdar'a emanet ederken bu konuda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan sert bir eleştiri geldi.
Dündar sosyal medya hesabından "Stefan Kuntz'un sürekli oynayan Fenerbahçe'nin kaptanı Altay'ı kenarda oturtup, Rennes'in yedek kalecisi Doğan'ı oynatması, hem adaletsiz, hem de yanlış bir yaklaşım. Nitekim Doğan'ın yediği gol de tercihinin ne kadar yanlış olduğunu gösterdi!" diyerek sitem etti.
Stefan Kuntz'un sürekli oynayan Fenerbahçe'nin kaptanı Altay'ı kenarda oturtup, Rennes'in yedek kalecisi Doğan'ı oynatması, hem adaletsiz, hem de yanlış bir yaklaşım.— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) November 19, 2022
Nitekim Doğan'ın yediği gol de tercihinin ne kadar yanlış olduğunu gösterdi!
Video Haberler
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
En Çok Okunan Haberler
-
- O hastane için harekete geçildi
- 'Sorulara cevap veremedi, küfredip kaçtı'
- AKP'de 'bölünme' depremi
- 'Soylu ile ilgili belgelerimiz var'
- AKP psikolojik sınırın altında!
- Fiyatı eti de geçti!
- Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
- Sen misin İYİ Partili ismin elini sıkan!
- Sigortalılık başlangıç tarihi...
- Matrah düzenlemesinde tarih belli oldu