Uğur Dündar'dan Stefan Kuntz'a sert eleştiri: Adaletsiz!

A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında Çekya'yı 2-1'lik skorla mağlup ederken Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan teknik direktör Stefan Kuntz'a eleştiri geldi.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2022 Pazar, 09:53
Uğur Dündar'dan Stefan Kuntz'a sert eleştiri: Adaletsiz!
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A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında Gaziantep'te Çekya'yı Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. 

UĞUR DÜNDAR'DAN KUNTZ'A SERT ELEŞTİRİ

Maçta Stefan Kuntz kaleyi Doğan Alemdar'a emanet ederken bu konuda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan sert bir eleştiri geldi.

Dündar sosyal medya hesabından "Stefan Kuntz'un sürekli oynayan Fenerbahçe'nin kaptanı Altay'ı kenarda oturtup, Rennes'in yedek kalecisi Doğan'ı oynatması, hem adaletsiz, hem de yanlış bir yaklaşım. Nitekim Doğan'ın yediği gol de tercihinin ne kadar yanlış olduğunu gösterdi!" diyerek sitem etti. 


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