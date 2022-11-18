Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik'in Napoli özlemi

18 Kasım 2022 Cuma, 09:23

Trabzonspor'un yıldız orta sahası Marek Hamsik, İtalya basınından 'napolimagazine' adlı haber sitesine konuştu.

Eski takımı Napoli'nin ligdeki şampiyonluk iddiasını değerlendiren Marek Hamsik, "Şampiyonluk için uzun bir zaman var. Fakat Napoli avantajlı durumda" diye konuştu.

Napoli'ye Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacağı Frankurt için dikkatli olmaları uyarısı yapan tecrübeli futbolcu, "Geçen yıl Avrupa Ligi'ni kazandılar. Ancak Napoli'yi çeyrek finalde görebiliyorum" ifadelerini kullandı.

"KALICI BAŞARI YAKALAYABİLİR"

Hamsik, Napoli'nin başarısının tesadüf olmadığını belirterek, "Yeni transferlerle Napoli yeni ve kalıcı bir başarı yakalayabilir" diye konuştu.

Slovak futbolcu, Napoli'de forma giyen, milli takımdan arkadaşı olan Lobotka'ya da, "Ona her zaman inandım. Takımın yıkıcı bir futbol oynamasında önemli bir rol üstleniyor" diyerek övgüde bulundu. Napoli'yi özlüyor musun sorusuna ise "Elbette özlüyorum. Tatillerimde sık sık Napoli'ye geleceğim. Yazın Napoli'den arkadaşlarımla görüşmek istiyorum" karşılığını veren Hamsik, daha önce de futbolu bıraktıktan sonra İtalyan ekibinde çalışmak istediğini açıklamıştı.

Hamsik röportajı "Forza Napoli" sloganıyla bitirdi.