Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik'in Napoli özlemi
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, İtalya basınına önemli açıklamalarda bulundu. Slovak oyuncu, "Yeni transferlerle Napoli yeni ve kalıcı bir başarı yakalayabilir" dedi.
Trabzonspor'un yıldız orta sahası Marek Hamsik, İtalya basınından 'napolimagazine' adlı haber sitesine konuştu.
Eski takımı Napoli'nin ligdeki şampiyonluk iddiasını değerlendiren Marek Hamsik, "Şampiyonluk için uzun bir zaman var. Fakat Napoli avantajlı durumda" diye konuştu.
Napoli'ye Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacağı Frankurt için dikkatli olmaları uyarısı yapan tecrübeli futbolcu, "Geçen yıl Avrupa Ligi'ni kazandılar. Ancak Napoli'yi çeyrek finalde görebiliyorum" ifadelerini kullandı.
"KALICI BAŞARI YAKALAYABİLİR"
Hamsik, Napoli'nin başarısının tesadüf olmadığını belirterek, "Yeni transferlerle Napoli yeni ve kalıcı bir başarı yakalayabilir" diye konuştu.
Slovak futbolcu, Napoli'de forma giyen, milli takımdan arkadaşı olan Lobotka'ya da, "Ona her zaman inandım. Takımın yıkıcı bir futbol oynamasında önemli bir rol üstleniyor" diyerek övgüde bulundu. Napoli'yi özlüyor musun sorusuna ise "Elbette özlüyorum. Tatillerimde sık sık Napoli'ye geleceğim. Yazın Napoli'den arkadaşlarımla görüşmek istiyorum" karşılığını veren Hamsik, daha önce de futbolu bıraktıktan sonra İtalyan ekibinde çalışmak istediğini açıklamıştı.
Hamsik röportajı "Forza Napoli" sloganıyla bitirdi.
Video Haberler
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Gündeme bomba gibi düşecek iddia!
- İYİ Parti'ye seslendi
- Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak yeni iddialar
- Öcalan ile altı saat ne konuşuldu?
- Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert yanıt
- Taksim bombacısının ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı
- Akşener'den sert yanıt!
- Okan Buruk, Yusuf için kararını verdi!
- TÜSİAD Başkanı Turan'dan göçmen çıkışı
- Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme