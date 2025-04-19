Uğur Meleke'den Victor Osimhen'e büyük övgü

beIN Sports yorumcusu Uğur Meleke, Galatasaray'ın Bodrumspor'u 2-0 yendiği maçın ardından Victor Osimhen'i övdü.

Uğur Meleke'den Victor Osimhen'e büyük övgü
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 11:27

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig'e damgasını vurdu.

Gol krallığında zirvede olan 26 yaşındaki Nijeryalı, fiziksel mücadelesiyle de büyük alkış aldı. beIN Sports yorumcusu Uğur Meleke de Victor Osimhen ile ilgili övgü dolu sözler söyledi.

"Osimhen, bu sezona imza attı. Galatasaray, şampiyon olursa büyük ihtimalle bu sezonu 10-15 yıl sonra geri dönüp andığımızda 'Osimhen Sezonu' diye anacağız. Osimhen bu sezona olağanüstü tesir etti."

"KUPAYI GÖTÜRMEK İSTESE BİR ŞEY DİYEMEZSİN"

"Bu Osimhen, bu Galatasaray'ı şampiyon yaparsa 'Ben kupayı beğendim, eve götüreyim, benim evimde dursun' derse çok bir şey diyemezsin. 'Adam haklı' diyebilirsin. Osimhen, ligde böyle bir fark yarattı."


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