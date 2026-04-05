Uğurcan’a tepki

Trabzonspor’un Galatasaray’ı mağlup ettiği maça Bordo-Mavili taraftarların eski kaptanları olan ve bu sezon SarıKırmızılılara giden kaleci Uğurcan’a verdikleri tepki damga vurdu.

Isınma sırasında statta Davut Güloğlu’nun “Light erkek” isimli şarkısı çalınarak milli kaleciye gönderme yapıldı. Stat dışında ise bir grup taraftar üzerinde “Bazı kararlar kariyeri büyütür bazı kararlar Onur’u” yazılı pankart açtı.

Maç öncesi tribünde sunulan dev koreografide ise 216 gün sonra eski taraftarının önüne çıkan Uğurcan’a yönelik, bir aslan ve etrafında para gösteren insanların olduğu resim tasvir edildi. BordoMavili tribünler, top Uğurcan’ın ayağına her gelişinde ıslıkladı. Zaman zaman milli kaleciye küfürlü tezahüratlar yapıldı.

KIRMIZI TEPKİSİ - Maçın 50. dakikasında Barış Alper’in taç çizgisi üzerinde Pina’ya sert müdahalesinde Trabzonspor kırmızı kart bekledi. Hakem Cihan Aydın önce sarı kart gösterdi. Bir süre bekleyen ve VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Aydın, kararını değiştirmeyerek kırmızı kart çıkarmadı. Bordo-Mavililer bu karara tepki gösterdi.

ONUACHU’DAN İLK - Bordo-Mavililerin yıldızı Onuachu, kariyerinde ilk kez G.Saray’a gol attı. Gol sayısını 22’ye yükselten Nijeryalı santrfor, krallıkta liderliğini sürdürdü. Onuachu’nun ilk yarıda attığı iki golden biri ofsayt, diğeri öncesinde faul olduğu gerekçesiyle sayılmadı.

KAFAYI KULLANDI - Trabzonspor’un iki golü de kafayla geldi. Bordo-Mavililerin son 5 golünün 4’ü kafa vuruşlarıyla ağlara gitti. Trabzonspor 18 kezle ligde en fazla kafa golü atan takım.

SINGO YİNE ATTI - G.Saray’da Singo 48. dakikada attığı golle skoru 1-1 yaptı. Singo ligde üst üste 2 maçta da gol attı, deplasmanda ilk kez ağları sarstı. Golün pasını veren Barış Alper 10. asistini yaptı.

İKİ TAKIMDA EKSİKLER - Trabzonspor’’da milli takımda sakatlanan Muçi dev maça yetişemedi. Sarı kart cezalısı Oulai ile sakat Batagov da forma giyemedi. Fatih Tekke, ligde 26 hafta sonra Nwakaeme’ye ilk 11’de görev verdi. Sarı-Kırmızılılarda ise sakat Osimhen ve Sara’nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Sane takımını yalnız bıraktı. Okan Buruk, sağ bekte Sallai ve Boey’i yedek oturtup Singo’yu oynattı. Osimhen’in yerine Icardi forvette forma giydi. Liverpool maçında parmağında derin kesik oluşan Lang özel bir bandajla ilk 11’deki yerini aldı.

YÖNETİM GERİLİMİ - Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın 2 gün önce verdiği röportajda G.Saray ve Uğurcan hakkında söylediği sözler yönetimler arasında gerginlik yarattı. G.Saray cephesi bu nedenle maç öncesi Trabzonsporlu yetkililerle bir araya gelmedi ve klasikleşen yemek yenmedi.