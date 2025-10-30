Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor maçıyla ilgili soruya cevap!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.10.2025 16:39:00
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'a dev maçla ilgili hisleri soruldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak. 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Rams Park'ta oynanacak maç öncesi sarı-kırmızılıların kalecisi Uğurcan Çakır'a hisleri soruldu.

Sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transferi büyük ses getiren Uğurcan Çakır'a özel bir etkinliğin çıkışında Ekol Sports tarafından, "Gözler senin üzerinde. Eski takımına karşı oynayacaksın. Neler hissediyorsun? Neler söylersin? Hem Trabzonspor hem Galatasaray cephesi için" sorusu yöneltildi.

Uğurcan Çakır soruya, "İnşallah kazanacağız" cevabını verdi. Deneyimli eldiven daha sonra arabasına binip alandan ayrıldı.

