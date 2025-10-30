Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor maçıyla ilgili soruya cevap!

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak. 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Rams Park'ta oynanacak maç öncesi sarı-kırmızılıların kalecisi Uğurcan Çakır'a hisleri soruldu.

Sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transferi büyük ses getiren Uğurcan Çakır'a özel bir etkinliğin çıkışında Ekol Sports tarafından, "Gözler senin üzerinde. Eski takımına karşı oynayacaksın. Neler hissediyorsun? Neler söylersin? Hem Trabzonspor hem Galatasaray cephesi için" sorusu yöneltildi.

Uğurcan Çakır soruya, "İnşallah kazanacağız" cevabını verdi. Deneyimli eldiven daha sonra arabasına binip alandan ayrıldı.