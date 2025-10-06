Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: 'Paranın hepsi gelmedi'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor kanalında açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

“Fatih Hoca, ekibini ve oyuncuları tebrik ederim. 8'de 8 de olabilirdi. Ben ve arkadaşlarım motive. Son zamanlarda inanılmaz bir emek veriyorlar. Fatih Hoca zamanının büyük bir bölümünü takımla geçiyor. Tesislerde kalıyor. Çok karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Savic kaptanlıktan sonra belli bir duruşu ortaya koydu. Onana yeni katıldı ama kendisi ve ailesi Trabzon'da olmaktan çok mutlu. Onuachu aynı şekilde. Oyuncular, hocasından memnun. Hocamızın da talebi olursa devre arasında istediği oyuncuları bünyeye katmak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki günlerin çok daha iyi olacağını düşünüyorum.”

"DENGEDE TUTMAK ZORUNDAYIZ"

"Bu koltukta oturan herkesin hayali zirvedir. Zirve demekle olan bir iş değil. En büyük konu ekonomi. Dengede tutmak zorundayız. Her ne kadar sahada başarılı olamadıysak ekonomide başarılı olduk. Sorumlu benim. Eksiklerimizi zaman içerisinde gördük, hatalardan ders çıkararak yeni sezona başladık."

"TRABZONSPOR’UN YÖNETEBİLİR BİR POZİSYONU YOKTU"

"Belli bir yol haritamız var ona şu ana kadar uyduk, niyetimiz çok iyi ekip olarak. Bir anda çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağımızı biliyorduk. Başkanımızın bırakmasıyla bir anda oldu. Ahmet Bey ilk geldiği zaman da kulüp kötü noktadaydı, o da büyük mücadele verdi. Şampiyon olduktan sonraki dönem, Şampiyonlar Ligi'ne gidilememesi, transferlerin tutmaması gibi pek çok sıkıntı yaşandı. Herkes uğraştı, bazen olmayınca olmuyor. Toparlayıcı olmak lazım, Trabzonspor’un insanları suçlayarak bir yere gidecek hali yok. Keşke o süreci daha iyi yönetebilseydik. Tamamen iyi niyetimizden kaynaklı ama olumlu sonuçlanmadı. O zaman da diyordum Ahmet Bey'in ayrılma sebebi ekonomiydi, Trabzonspor’un yönetebilir bir pozisyonu yoktu. Ciddi bonservis bedelleri harcanmıştı. Şampiyonlar Ligi, stadyum gelirinin olmaması gibi…"

"BU FARKLA YARIŞMA İHTİMALİ YOK"

"Rakiplerimiz artık bizim 4-5 katımız bütçelerle hareket ediyor. Bu farkla yarışma ihtimali yok. Herkesle her yerde güç savaşında olurum. Oyuncu bazında farkın açıldığını söylemesem olmaz. Ekonomiyi dengeliyorum borçlarımı ödüyorum, aklı selim insanlar takdir ediyor. Edene de etmeyene de saygımız sonsun. Mücadelemizden de gram geri adım yok. 20-25 milyarların konuşulduğu yerde biz şu anda 2.5 milyar TL’deyiz."

"BUNUN SÜRDÜREBİLİRLİĞİ YOK"

"Transferin tam ortasında, vergi borçlarından kaynaklı hesaplarımıza blokaj geldi. Herkes vergi borcunu ödemek durumunda. O dönem 1 milyar üzerinde ödeme yapmamıza rağmen yaşandı. Sonrasında taksitlendirme yaptık. Duyurmadık, karşımızda bakanlık var, kulübün borsası var. Suçlayamazsın bu kulübün problemi, bakanlığı değil. Biz alışkınız dayak yemeye problem değil. Trabzonspor sevgisi farklı boyutta, taraftarlar da öyle bakıyorlar. Ben hepsine hak veriyorum ama işin arkasında pek çok iş var. Şampiyonluk olduk ama bir yıl cebimden verdik de olduk. Bunun sürdürebilirliği yok."

"ONANA ÖZEL DERS VERİRMİŞ GİBİ ÇALIŞTIRIYOR"

"Onuachu bize kiralık olarak gelmişti, Onuachu şehri çok seven oyuncu, mutlular. Pazarlıklara başlarken almak vardı kafamızda, bir yandan borç öderken diğer yandan 14-15 milyon vermek abeste iştigaldi. Yerine Banza’yı almıştık. İbrahim Bey var, kendisine söylemiştim hemen Onuachu’yu bitir. Kendisi de gelmesi noktasında çaba gösterdi. Önce 10 milyon Euro’lara sonra 8 sonra da daha aşağılara çektik ve etkili oldu. Sahada enerjisini veriyor, genç oyunculara kendi inisiyatifleriyle yaptığı işler enerjisini veriyor. İşin rengi değişiyor bu sefer. Sahaya baktığınız zaman işin içinde olduklarını gösteriyorlar. Savic hazırlık kampı geçirmediği için Trabzon’da ayağını çime takarak şampiyonluk yaşadı. Dönmek için uğraş verince yine sakatlandı. Kendine iyi bakan bir profesyonel. Kendi kondisyoneri fitnessçısı var. Kaptan olduktan sonra duruşu tarzı ortaya koyuyorlar. İşin içinde hep. Onana içinde futbol oynamak olan birisi, kötü sezon geçirdi ama oradaki her oyuncunun performansı düşüş gösteriyor. Premier Lig’den Trabzon’a geleceksin, İstanbul farklı Trabzon farklı. Profesyonel futbolcular hayatlarına yansıtmıyor, kimi yansıtıyor. ‘Futbol oynamaya geliyorum’ dedi. Önemli karakter koyuyor, genç kaleciler çok memnun. Her idman sonrası Onana özel ders verirmiş gibi çalıştırıyor."

"UĞURCAN’DAN PARANIN HEPSİ GELMEDİ"

"Uğurcan’dan paranın hepsi gelmedi, oyuncu bonservislerinde vergi ödemelerinde kullanılıyor. Trabzonspor’un gelir gider dengesinde 80 milyon Euro fark var."

"KÜFÜR YEMEDEN HAKARET YEMEDEN GİDEN BAŞKAN YOK"

"Sosyal medyada linç yemeyen yok. Musk, Trump, Putin, Cumhurbaşkanımız herkes. İyi bir şey yazmak için kimse oraya girmiyor. İnsanlar oraya girince her şeyin kötü olduğu düşünülüyor. Küfür yemeden hakaret yemeden giden başkan yok. 5 yıl şampiyon yapsanda ediliyor. Sokaktaki taraftar önümü kesiyor, sarılıp konuşuyorum. Tanımadığım birisinin neyini okuyayım. Başkan istifa diyor, senin de canın sağ olsun. Seviyorum diyor sen de sağ ol."

"ŞAMPİYONLUĞA OYNADIĞIMIZ YILDA DA MAÇLARIN YARISI BOŞTU"

"Şampiyonluğa oynadığımız yılda da maçların yarısı boştu. Başarı geldikçe dolmaya başladı. Bu duygunun değişmesi lazım, bugün Tonya’nın Vakfıkebir’in köyünden de gelip maçı izliyorsa şehirden de gelmesi lazım. Kırgınlıklar olabilir, zorluklar da olabilir. Bu işin keyfi ve tutkusu zaten burada. İyiyken herkes zaten burada. Kötü günlerde yalnızsın, takım da yalnız bırakılıyor. Dünyanın en büyük şehir takımıyız diyoruz, dünyanın her yerinde olan bir mantalite yok. Bu bizi en güçlü kılan şey."

"TFF BAŞKANI DA BU İŞLERİ ÇÖZMEK İSTİYOR"

"Sayın TFF Başkanı o da bu işleri çözmek istiyor. Kimse bulunduğu pozisyonda bu sorunlarla uğraşmak istemez. Konu güvensizlik, mevcut MHK’ya güven duyan birisiyle konuştunuz mu? Yok, demek ki bir tuhaflık var. Bir sıkıntı olduğu net bu adamlar önemli işler yapıyordur bize anlatmıyordur. Çok zor ama… Arda Kardeşler’in hakemliği bizce bitti, TFF Başkanı da açıkladı. Bir hakemin art niyetinin yakalanması güzel oldu. Top yerde oyun başlatıyorsun, Visca’yı gördüğün an geri dönüp oyunu durduruyorsun. Bu hata değil. TFF Başkanı bence az dedi, birebir de daha fazla söylemiştir. Bazı pozisyonlar oluyor ayırt etmesi seçmesi zor. Söylemi böyle mi düşündü diyorsun, topa bakıp oyunu başlatıyor, koşmaya başlıyor. Visca’yı görünce durdurup geri başlatıyor. Burada kasıt var yakalandı."

"TRABZONSPOR’UN GELECEĞİNİ KURTARMAK İÇİN ‘SATILMAZ’ HALE GETİRECEĞİZ"

"29 yılda Trabzonspor’un tek gayrimenkulü Kartal’daki yer. Trabzonspor’un siyaset arkasında diyorlar, hak anlamında verilmiş gibi bir algı vardı. 29 yıldır tek tesis Kartal. 3 yıllık dönemde sağ olsunlar, Trabzonlu siyasilere teşekkür ederim hepsi Trabzonsporluluğunu gösterdi. Rakiplerimiz doğrusunu yapmışlar. Kartal’ı üst kullanım haklarıyla aldık, stat yapmışız bizim değil, soran yok. Stadyum yapmışsın senin değil ama hiç yok gündemde. Stadyumu aldık, yanında önemli araziler var tamamını aldık. Stadyumun karşısında arazi vardı orasını Cumhurbaşkanımız sayesinde aldık. Tesislerde Trabzonspor işgalci. 20 yıldır işgalci, anlatıyorsun sonra niye anlattın. Burayı da aldık. İnsanlar komple bizim zannediyor, şu anda bizim. İstanbul’da önemli bir arazi üzerinde çalışıyoruz, bünyemize katacağız. Kartal ve stadyumun yan tarafıyla alakalı anlaşmaları son aşamaya getirdik. Projeyi değerlendirip mali kongrede delegelerimize projeyi sunacağız. Yıllık 30 milyon Euro iki araziden bekliyoruz, satmayacağız. Satılamayacak hale getireceğiz. Trabzonspor’un geleceğini kurtarmak için ‘satılmaz’ hale getireceğiz. Kongre üyeleri bize emanet etti, o tarihe kadar götüreceğiz."