Uğurcan Çakır: 'Gururluyuz, onurluyuz'
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk için ihtiyacı olan 1 puanı aldı. Şampiyon olan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, karşılaşma sonrası açıklama yaptı.
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, 2021/22 sezonu şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu.
Uğurcan Çakır'ın açıklamaları şu şekilde:
"Bugün şampiyon olacağımıza inanmıştım. Sezon başından beri çok iyi mücadele veriyoruz. Oynayan, oynamayan hiçbir zaman sıkıntı olmadı. Hiçbir zaman bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Penaltıyı kurtardım, inanılmaz bir his. Çok mutlu oldum.
Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. 2010/11'de yaşananlar var. O zaman üzüntüden, şimdi ise mutluluktan ağlıyoruz. Bu şehrin çocukları olarak çok mutluyuz. Bütün şehre armağan olsun."
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