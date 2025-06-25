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Uğurcan Çakır'ın transferinde yeni gelişme: Teklif ortaya çıktı!

Uğurcan Çakır'ın transferinde yeni gelişme: Teklif ortaya çıktı!

25.06.2025 13:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Uğurcan Çakır'ın transferinde yeni gelişme: Teklif ortaya çıktı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Trabzonspor forması giyen milli kaleci Uğurcan Çakır ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Dominik Livakovic ile ayrılığa hazırlanan Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

DHA'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Uğurcan Çakır ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin, Trabzonspor ile de kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlamayı planladığı belirtildi. 

FENERBAHÇE'DEN RESMİ TEKLİF

Uğurcan Çakır'ın da Fenerbahçe'de forma giymek istediği ve bunu Trabzonspor Yönetimi'ne bildirdiği de iddia edildi.

Trabzonspor ise bu transfer konusunda henüz kararını vermiş değil. Fenerbahçe'nin, Uğurcan için Trabzonspor'a 15 milyon Euro'luk resmi teklif yapacağı kaydedildi.

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