Galatasaray'da Monaco maçında yaşanan sakatlık krizi, takımın dengelerini bir kez daha sarstı. Peki, Uğurcan Çakır kaç maç yok? Uğurcan Çakır sakatlık durumu...

UĞURCAN ÇAKIR NE ZAMAN DÖNECEK?

Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonunda yaptığı açıklamada Uğurcan’ın sahalardan uzak kalma ihtimaline değindi. Buruk, “Uğurcan Çakır’ın durumu MR’dan sonra netleşecek. Bir sonraki maçta oynamama ihtimali yüksek.” ifadelerini kullandı.

Yapılacak MR sonuçları kesin tabloyu belirleyecek olsa da, mevcut bilgiler doğrultusunda Uğurcan’ın kısa süreli bir sakatlık yaşayabileceği değerlendiriliyor.

UĞURCAN ÇAKIR’IN SAKATLIK DURUMU

Okan Buruk, kalecide üst adalede zorlanma olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:

“Bir sakatlanmayan kalecimiz kalmıştı. Uğurcan Çakır'ın üst adalesinde bir zorlanma var. MR’dan sonra netleşecek ama büyük ihtimalle bir sonraki maçta oynamayacak.”

UĞURCAN ÇAKIR’IN SAKATLIĞI NASIL OLDU?

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Monaco ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılırken, maçın 59. dakikasında Balogun ile karşı karşıya kalan pozisyonda Uğurcan Çakır sakatlanarak oyunu terk etti.

Bu ani sakatlık, hem teknik ekibi hem de taraftarı endişelendirdi. Maç sonrası Okan Buruk’un açıklamaları, sakatlığın üst adale bölgesinde olduğunu ortaya koydu.