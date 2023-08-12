Uğurcan Çakır: 'Taraftara armağan olsun'

Yayınlanma: 12.08.2023 - 01:02

Güncelleme: 12.08.2023 - 01:02

Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır, Antalyaspor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Uğurcan, "Hayırlı olsun, inşallah sakatlıksız güzel bir sezon geçer. İlk maçlar zorlu oluyor, bugün de hava sıcaktı. Geçen sene istediğimiz performansı veremedik, bugün muhteşem atmosferde oynadık. Taraftara teşekkür etmek istiyorum. Bugün takım halinde iyi savunma yaptık. Girdiğimiz pozisyonlar da vardı. Bugün istediğimizi aldık. Kampta çok sıkı çalıştık. İstediğimiz sonucu aldık. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı kutluyorum. Taraftara armağan olsun, kötü sezonun ardından stadyumu doldurdular." dedi.

Başarılı file bekçisi, sözlerini, "Kampta çok sıkı çalıştık. Arkadaş ortamı iyi gözüküyor. İyi savunma yaptık. Son 5-6 dakika rakibe sadece yan top fırsatı verdik. İyi durduk. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." diye tamamladı.