Uğurcan Çakır: "Utanç duyuyorum"

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Uğurcan Çakır:
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2024 - 21:38

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından konuşan Uğurcan, "Maça istediğimiz gibi başladık aslında. Baskılardan iyi çıktık 10-15 dakika. Göztepe, 10 kişi kaldıktan sonra oyun sistemimiz çöktü. Herkes saklanmaya başladı. Göztepe, bizden daha fazla gibiydi." dedi.

Mağlubiyetten dolayı utanç duyduğunu söyleyen milli kaleci, "Maçı daha çok isteyen Göztepe'ydi. Onları tebrik ediyorum. Bizim adımıza ben utanç duyuyorum. Herkesin kendisini sorgulaması lazım. Daha çok çalışmamız, arkadaşın için bir şeyleri vermek çok önemli." ifadelerini kullandı.


Etiketler: #uğurcan çakır #trabzonspor #göztepe #Trendyol Süper Lig
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