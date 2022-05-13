Uğurcan Çakır'dan ayrılık açıklaması! "Gitmek istiyorum"

13 Mayıs 2022 Cuma, 18:45

Trabzonspor'da kariyerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayan Uğurcan Çakır, A Spor'a konuştu. 26 yaşındaki file bekçisi doğru teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak baktığını ifade etti.

"Trabzonspor'da artık 3 kupam var" diyen Uğurcan Çakır, "Gidersem bana kızmazlar artık. Mantıklı bir teklif olursa gitmek istiyorum. Daha önce de teklif oldu ama ben hep ortada kaldım. Kulüp ne derse onu yapmak istedim. Çok fedakarlık yaptım, onlar da biliyor. Transferimle ilgili süreci zaman gösterecek. İstediğim teklif olur mu, kulübün istediği teklif olur mu, zaman gösterecek. Çok fedakarlık yaptım, onlar da benim için yapacaktır fedakarlık. İlla gideyim demiyorum, doğru takım olursa bu sene gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK HAYALDİ"

Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nın ardından Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan Uğurcan Çakır, "Burada oynadıktan sonra hayal değil, hedef olmuştu şampiyonluk. Hedefimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Tüm camianın çok emeği var. Mutlu sona ulaştık, mutlu ve gururluyuz. Dediğim gibi hayaldi şampiyonluk, burada oynamaya başladıktan sonra hedef oldu. Şampiyon olmayı hayal ediyordum. Çocukluğumdan bu yana Trabzonsporluyum. Burada kaptan olmak ve şampiyon olmak... Onur verici bir şey." diye konuştu.

Galatasaray efsanesi Fernando Muslera ile sürekli konuştuğunu söyleyen Uğurcan Çakır, Uruguaylı futbolcunun kendisini tebrik ettiğini söyledi.

Tecrübeli kaleciyi idol olarak gördüğünü ifade eden Uğurcan Çakır, "Muslera idol olarak gördüğüm insan. Hem iş ahlakı hem de performansıyla, duruşuyla, karakteriyle örnek aldığım insanların başında geliyor. Instagram'dan konuşuyoruz. Beni de şampiyonluk için çok tebrik ediyor." dedi.