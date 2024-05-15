Uğurcan Çakır'ın menajerinden transfer açıklaması! 'Galatasaray...'

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın temsilcisi William D'Avila, Avrupa'dan önemli kulüplerle görüşme yaptıklarını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 18:57
Uğurcan Çakır'ın menajerinden transfer açıklaması! 'Galatasaray...'
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A Milli takım ve Tranzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, bir süre önce temsilcisini değiştirdi. Çakır'ı yeni temsilcisi, Çakır'ın kulüpten ayrılabileceğini açıkladı.

Daha önce Galatasaray'da forma giyen Peter Etebo, Emre Kılınç, Ndiaye ve Belhanda gibi oyuncuların menajerliğini yapan William D'Avila ile çalışmaya başlayan milli file bekçisi, sezon sonunda takımından ayrılacak.

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Radyospor'a konuşan D'Avila, "Uğurcan Çakır üst düzey bir kaleci. Biz şu anda onun adına Türkiye dışındaki kulüplerle görüşüyoruz. Galatasaray üst düzeyde bir kulüp; ama zaten kalecileri var. Galatasaray'la Uğurcan hakkında şu ana kadar konuşmadım. Avrupa'dan önemli kulüpler ve Suudi Arabistan'ın en iyi kulüpleriyle görüşüyoruz" dedi.

PERFORMANSI

Trabzonspor altyapısından yetişen Uğurcan Çakır, bu sezon forma giydiği 40 karşılaşmasında kalesinde 49 gol gördü ve 12 maçta da kalesini gole kapattı.

28 yaşındaki başarılı kalecinin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor.

BAŞKAN AÇIKLAMIŞTI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde Uğurcan Çakır'ın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Doğan, "Uğurcan'ın Avrupa'da oynama düşüncesi var. Kendisine Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif gelirse yardımcı olacağımızın sözünü vermiştim. Şu an için resmi teklif olmasa da bazı kulüplerin bizle bağlantıya geçtiği doğrudur. Resmi bir şey geldikten sonra bunu konuşmak daha doğru olur" ifadelerini kullanmıştı.


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